Putin avisa a Trump que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania supondría la "destrucción" de sus relaciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha avisado a Estados Unidos que si finalmente decide entregar a Ucrania misiles Tomahawk como parte de su ayuda militar, las relaciones bilaterales que está intentando reconstruir Donald Trump quedarían completamente disueltas.

La posible entrega de los Tomahawk es una cuestión recurrente de un tiempo a esta parte. A finales del mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que una posible transferencia de estos misiles crucero de largo alcance sería una decisión "sorprendente" porque Estados Unidos "no se los entrega a todo el mundo".

Putin ha ido más allá al asegurar que esta circunstancia supondría el fracaso de los esfuerzos de Trump para acercar posturas. "Esto conducirá a la destrucción de nuestras relaciones o, al menos, las tendencias positivas emergentes en estas relaciones", ha manifestado a la radiotelevisión pública rusa, en una entrevista recogida por la agencia rusa TASS.

"Así que digo lo que pienso: el resultado de las cosas no depende solo de nosotros, o solo de mí", ha remachado.