Rusia acusa a EEUU de intentar "justificar una agresión" contra Irán al pedir la reunión del Consejo de Seguridad

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha acusado este jueves a Estados Unidos de intentar "justificar una agresión flagrante" contra Irán al solicitar la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, alegando que Washington "continúa intensificando las tensiones" y "alimentando la histeria" en torno al país centroasiático.

Así se ha pronunciado Nebenzia en una intervención en la que ha mantenido que la decisión de Estados Unidos de pedir dicha sesión "no es más que otro intento de justificar una agresión flagrante y una injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano", mientras que ha señalado que la cumbre debería centrarse en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Por contra, el diplomático ruso ha alegado que la Administración Trump "continúa intensificando las tensiones" y "alimentando la histeria" en torno a Irán, mientras que "ni siquiera ha intentado ocultar las verdaderas razones de su supuesta preocupación por la situación política interna del país" y "amenaza con nuevos ataques".

En este sentido, ha alertado de que, "si, como dice Washington, las autoridades iraníes no entran en razón, entonces Washington resolverá el problema iraní a su manera favorita: mediante ataques dirigidos a derrocar a un régimen indeseable, para dar credibilidad y justificar sus acciones", ha concluido el enviado de Moscú.

Su intervención ha tenido lugar justo después de la del embajador estadounidense ante el organismo multilateral, Mike Waltz, quien ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "un hombre de acción" y que baraja "todas las opciones para detener la masacre" de manifestantes en Irán, donde han muerto más de 3.400 personas.