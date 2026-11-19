El presidente de Rusia, Vladímir Putin (izquierda), y el presidente de China, Xi Jinping (derecha), en Shenzhen, China. - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que mantener una asociación constructiva con las economías de la región de Asia-Pacífico constituye el rumbo estratégico de Moscú y ha ofrecido compartir la experiencia rusa en inteligencia artificial, soluciones digitales y energía nuclear de "uso pacífico", durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

"Subrayo que una asociación constructiva con las economías de Asia-Pacífico es el rumbo estratégico de Rusia. Somos una parte integral de la región y realizamos una contribución significativa a su bienestar material", ha señalado el mandatario ruso en un discurso recogido por la agencia oficial rusa TASS, en el que ha respaldado el borrador de la declaración final de Shenzhen y ha instado al foro a "marcar un tono unificador" frente a la "fragmentación económica mundial".

En este sentido, Putin ha destacado que los intercambios comerciales de Rusia con las economías de la zona crecieron "casi un tercio" durante los ocho primeros meses de 2026 --con especial peso de los sectores innovadores y no energéticos--, mientras que el volumen comercial con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) ha aumentado cerca de un 60% en la última década.

Asimismo, el jefe del Kremlin ha garantizado a sus socios comerciales la "fiabilidad, alta calidad y estabilidad" de los suministros rusos de productos energéticos, cereales y fertilizantes minerales para preservar la seguridad alimentaria y energética regional, al tiempo que ha manifestado su interés por estrechar la colaboración en sectores intensivos en conocimiento.

COLABORACIÓN EN EL "USO PACÍFICO" DE LA ENERGÍA NUCLEAR

"Rusia está interesada en la colaboración más estrecha posible con los participantes del foro en sectores intensivos en conocimiento. Esto se aplica, en particular, al uso pacífico de la energía nuclear, donde no solo ocupamos una posición de liderazgo, sino que ya trabajamos activamente con muchos de nuestros socios en la región", ha apuntado Putin, sumando a esta oferta la transferencia tecnológica en inteligencia artificial y digitalización.

Por último, el presidente ruso ha defendido la solidez de la economía nacional asegurando que el producto interior bruto (PIB) real de Rusia ha crecido más de un diez por ciento en los últimos tres años, lo que, según ha sostenido, sitúa al país "entre las principales economías del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo" tras acometer reformas estructurales para modernizar su base industrial y contener la inflación.

Con China como anfitriona, las palabras de Putin llegan como antesala a un encuentro sin precedentes que reúne este jueves a los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia --las tres principales potencias atómicas-- con la mirada puesta en la limitación del armamento nuclear, un asunto prioritario ante el fin del tratado Nuevo START y la rápida expansión del arsenal de Pekín.

En la agenda de los tres líderes figuran también la búsqueda de soluciones negociadas para las crisis en Ucrania e Irán, además de la definición de un marco de cooperación en inteligencia artificial y tecnología que permita rebajar las fricciones comerciales y geopolíticas.

Durante su discurso ante esta misma instancia, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado sus expectativas ante la "histórica reunión trilateral" que mantendrá con Xi Jinping y Vladimir Putin, un encuentro con el que confía en "analizar más oportunidades para los tres".