Putin se reunirá con Xi durante la cumbre de la OCS en Kirguistán para reforzar la cooperación bilateral

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrá conversaciones bilaterales con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) el lunes en Biskek, la capital de Kirguistán.

"Se abordarán temas de actualidad relacionados con el desarrollo de la cooperación bilateral, así como los asuntos internacionales más importantes", ha informado el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, según ha recogido la agencia de noticias estatal TASS.

Ambos líderes tienen previsto tratar cuestiones como el megaproyecto de gasoducto para transportar gas natural desde los yacimientos del oeste de Siberia hacia el mercado chino, atravesando el territorio de Mongolia.

"Continuarán comunicándose personalmente en los próximos meses", ha detallado, recordando que los líderes se reunirán nuevamente durante la próxima cumbre de los BRICS a mediados de septiembre en la capital de India, Nueva Delhi, y en el foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en noviembre en la ciudad china de Shenzhen.