Putin señala como "prioridad" el desarrollo de la tríada nuclear para garantizar la disuasión

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha publicado este domingo un mensaje con vistas a la celebración el lunes del Día de los Defensores de la Patria en el que ha señalado como "prioridad" el desarrollo de la conocida como tríada nuclear como fórmula para garantizar la disuasión.

"El desarrollo de la tríada nuclear, que garantizar la seguridad de Rusia y nos permite garantizar una disuasión estratégica eficaz y el equilibrio de poder en el mundo, sigue siendo nuestra prioridad incondicional", ha afirmado Putin en un mensaje publicado por la Presidencia Rusa.

La tríada nuclear consiste en capacidad para el lanzamiento de bombas nucleares desde tierra con los misiles balísiticos intercontinentales (ICBM); desde el mar, con los misiles lanzados desde submarinos y desde el aire, con las bombas transportadas por bombarderos.

Putin ha apelado además a la "honrosa tradición de valor y honor" de los antepasados de las Fuerzas Armadas rusas que se manifiesta ahora en la "operación especial", como denominan las autoridades rusas a la invasión rusa de Ucrania. "Representantes de todos los pueblos de nuestro vasto país defienden heroicamente, hombro con hombro, los intereses de Rusia", ha destacado.

"Vamos a seguir mejorando la calidad y el potencial de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, mejorando su capacidad de combate y movilidad para operar en cualquier condición, incluidas las más difíciles", ha añadido Putin, que ha prometido además "desarrollar sistemas avanzados" para las Fuerzas Armadas.

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han incrementado tras de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares. Por primera vez en más de cinco décadas no hay un tratado de control de armas nucleares en vigor entre Estados Unidos y Rusia.