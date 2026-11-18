El presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la foto de líderes en la cumbre de la APEC en Shenzen, China, a 18 de noviembre de 2026 - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, han mantenido este miércoles la primera conversación bilateral a nivel de líderes de ambos países en siete años, marcada por las frías relaciones bilaterales dada la disputa histórica sobre las islas Kuriles (llamadas Territorios del Norte en Japón), la ausencia de un tratado de paz formal tras la Segunda Guerra Mundial y las fricciones derivadas de la guerra en Ucrania.

Ambos han compartido impresiones en un encuentro de 30 minutos en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzen, sobre el que no ha trascendido un comunicado oficial y toda la información está procediendo de fuentes propias de medios japoneses.

Por ejemplo, desde el Gobierno japonés se ha confirmado al diario 'Hokkaido Shimbun' que Ucrania ha sido uno de los temas de conversación pero el diálogo ha estado dominado por la situación del periodista de este medio, Yuki Imai, detenido en octubre por las autoridades rusas.

El Gobierno ruso acusa al reportero de recoger información clasificada de efectivos militares precisamente en las disputadas Kuriles.

El encuentro, en cualquier caso, ha representado el primer diálogo directo cara a cara entre los líderes de Japón y Rusia desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y el primero en aproximadamente siete años desde que el entonces primer ministro Shinzo Abe y el presidente Putin se reunieran en Vladivostok en septiembre de 2019.

A Takaichi le espera una cumbre complicada porque las relaciones con China están todavía más fracturadas. De hecho no hay todavía una reunión bilateral programada entre la primera ministra y Xi Jinping, el presidente chino.

La diferencia de pareceres sobre el estatus de Taiwán, alimentado por las explosivas declaraciones de Takaichi hace un año, cuando avisó que un ataque militar de China contra Taiwán supondría una situación de "crisis" para el país nipón y que este justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.