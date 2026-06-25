Putin transmite el pésame a Delcy Rodríguez por la muerte de más de 160 personas por los terremotos en Venezuela

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado este jueves el pésame a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la muerte de al menos 164 personas a causa de los potentes terremotos que han tenido lugar de madrugada y que superan la magnitud 7 en la escala abierta de Richter.

"Estimada señora Rodríguez, le transmitimos nuestro más sentido pésame por las trágicas consecuencias del devastador terremoto ocurrido en el noroeste de Venezuela", ha indicado el presidente ruso en un comunicado.

Así, ha pedido trasladar sus palabras de "más sincera compasión a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales", y ha deseado una pronta recuperación a todos los afectados por la catástrofe". "Expresamos nuestros sentimientos de solidaridad y apoyo al pueblo amigo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", ha añadido.

Por su parte, Rodríguez ha dado las gracias a Putin por sus palabras. "Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y solidaridad del Gobierno y el pueblo de Rusia en esta difícil circunstancia, lo que reafirma nuestros lazos estratégicos", ha apuntado Rodríguez en un mensaje difundido a través de Telegram.

A él se ha sumado también el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, que ha mostrado toda su disposición a entregar ayuda a Venezuela tras los terremotos.

"China ha tomado nota de los informes sobre los terremotos y expresa sus condolencias al Gobierno venezolano y a la población afectada. Confiamos en que, bajo el liderazgo del gobierno venezolano, su pueblo se recuperará y reconstruirá pronto. Estamos dispuestos a brindar la ayuda necesaria", ha aseverado, según un comunicado.

Además, ha confirmado que el país sigue de cerca la evolución de los seísmos y mantiene una comunicación constante con su Embajada en Caracas, la capital venezolana. "Hasta el momento no se han registrado ciudadanos chinos heridos ni fallecidos", ha aclarado.