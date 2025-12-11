Putin traslada a Maduro su "apoyo" frente a las "crecientes presiones externas" contra Venezuela

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin (archivo) - Alexander Kazakov / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado este jueves a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, su "apoyo" frente a las "crecientes presiones externas" contra el país sudamericano, una conversación telefónica que tiene lugar ante las exigencias de Estados Unidos para que el mandatario venezolano abandone el cargo y las crecientes operaciones militares en la región.

"Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro dirigidas a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", ha indicado el Kremlin en un breve comunicado publicado tras la conversación.

Así, ha destacado que "los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las amistosas relaciones ruso-venezolanas, en línea con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025".

"Las dos partes confirmaron su compromiso mutuo con la aplicación consistente de los proyectos conjuntos a nivel comercial, económico, energético, financiero, cultural, humanitario y en otras áreas", ha zanjado, sin que las autoridades venezolanas se hayan pronunciado por ahora sobre la conversación.