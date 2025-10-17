Putin trasladó a Trump "de forma muy clara" la postura de Moscú sobre una posible entrega de Tomahawk a Kiev

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en Alaska a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de cara a su cumbre en agosto de 2025 (archivo) - Sergey Bobylev/Kremlin/dpa - Archivo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, trasladó "de forma muy clara" a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la postura de Moscú sobre una posible entrega a Kiev de misiles Tomahawk durante la conversación que mantuvieron el jueves, tras las reiteradas advertencias de las autoridades rusas sobre esta opción.

"La posición de la parte rusa ha sido trasladada de forma muy clara por parte de Putin. Esto no debería dejar duda alguna", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha dejado en manos de Washington la respuesta a si esta conversación ha reducido las posibilidades de que estas entregas tengan lugar.

"Esa pregunta habría que hacérsela probablemente a nuestros homólogos estadounidenses", ha sostenido en rueda de prensa tras ser preguntado sobre el resultado de la citada conversación, en la que habrían pactado también mantener una cumbre próximamente en Hungría, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Trump expresó el jueves sus reticencias a entregar a Ucrania misiles Tomahawk para poder golpear en profundidad a Rusia, tal y como reclama el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al tiempo que desveló que Putin le comunicó durante su conversación que "no le gusta la idea" de que Washington proceda a estas entregas, consideradas una línea roja por Moscú en varias ocasiones.