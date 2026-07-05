Putin y Trump abogan por preservar sus "lazos históricos" durante su cuarta llamada en lo que va de año

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Kremlin Po

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han defendido la importancia de "preservar los lazos históricos" que unen a sus países en pro de unas relaciones bilaterales exitosas y una cooperación político-militar y económica "mutuamente beneficiosa", y han coincidido en que "poner fin al conflicto ucraniano lo antes posible" sería "necesario" para lograrlo.

Así lo ha dado a conocer el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien ha tildado la conversación de "profesional y muy constructiva". La llamada, iniciada por la parte estadounidense, se ha extendido durante aproximadamente una hora y media y ha permitido "un diálogo franco sobre temas de actualidad en la agenda bilateral e internacional", según Ushakov.

Asimismo, en lo que respecta a las relaciones bilaterales, ambos mandatarios han subrayado la importancia de mantener el contacto y han acordado "volver a llamarse pronto", al tiempo que la parte rusa ha recordado a Trump que "tiene una invitación permanente para visitar Rusia".

"Como era de esperar, los presidentes abordaron el tema de una solución al conflicto ucraniano, en particular a la luz de la próxima participación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía los días 7 y 8 de julio", ha revelado el asesor de Putin, asegurando que el presidente estadounidenses ha reafirmado "su disposición a facilitar un cese rápido de las hostilidades y la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis" en Ucrania.

Putin, por su parte, ha manifestado su preferencia por "una solución política y diplomática del conflicto", siempre y cuando esta tenga en cuenta "los enfoques fundamentales rusos bien conocidos", y ha acusado a "Kiev y sus aliados europeos" de "prolongar e incluso intensificar el conflicto, recurriendo al terrorismo contra la población civil".

Por último, los presidentes han abordado la situación en torno a Irán, contexto en el que Putin se ha ofrecido a "brindar asistencia práctica a los esfuerzos para reducir la tensión y estabilizar la situación en la región". A este respecto, Trump ha agradecido la "equilibrada postura rusa", así como sus "constructivas propuestas".

Esta llamada, la cuarta en lo que va de año, llega después de un contacto telefónico anterior, que tuvo lugar el pasado 14 de junio, a iniciativa de Putin y conicidiendo con el 80 cumpleaños de su par estadounidense.

Asimismo, esta misma mañana el dirigente ruso ha remitido a Donald Trump un mensaje de felicitación con motivo del 250º aniversario de la independencia estadounidense, recordando el apoyo de Rusia a la secesión de las trece colonias norteamericanas en el "hito de la historia mundial" que supuso la Declaración de Independencia.