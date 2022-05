Putin visita por primera vez a militares heridos en la guerra de Ucrania

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visitado este miércoles a militares heridos en la guerra de Ucrania, un gesto inédito en el que ha estado acompañado del ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

Putin ha acudido a un hospital militar de la capital, Moscú, donde ha saludado a algunos de los heridos en lo que Rusia sigue describiendo como una "operación especial", como muestran las imágenes difundidas por la televisión estatal.

