Pyongyang aboga por la mejora constante de sus capacidades militares ante la presencia creciente de EEUU en la región

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha afirmado este domingo que Corea del Norte tomará acciones militares adicionales en respuesta a la creciente presencia militar estadounidense en la península, y ha destacado además que el país ya ha destinado recursos estratégicos para enfrentar esta situación, priorizando la industria de la defensa "para su desarrollo independiente y estableciendo un objetivo ambicioso tras otro para su crecimiento constante".

En esta línea, Kim ha señalado que su Gobierno ha incrementado su interés estratégico en la región debido a la intensificación de las actividades militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Así, de acuerdo con sus propias palabras, se han asignado "activos especiales" para responder a objetivos clave, ha informado la agencia de noticias oficial KCNA. "Nuestras capacidades militares deben estar en constante mejora", ha continuado.

En un contexto de crecientes tensiones, el mandatario ha comunicado su decisión de hacer que el país avance con el desarrollo de "medidas militares adicionales", si bien no ha ofrecido detalles concretos sobre su naturaleza o su alcance.

También ha advertido que los adversarios de Corea del Norte deberían estar preocupados por el deterioro del entorno de seguridad en la región.

En paralelo, Corea del Norte ha venido fortaleciendo sus relaciones militares con Rusia. Según funcionarios surcoreanos, Pyongyang ha proporcionado apoyo a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania mediante el envío de municiones y personal militar, aunque los detalles de esta cooperación siguen sin confirmación oficial por parte de Moscú.

Por otro lado, Kim ha redoblado esfuerzo para alcanzar un mayor acercamiento diplomático y militar con China, país vecino al que recientemente ha viajado para participar en un desfile conmemorativo por el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde ha compartido escenario con los dirigentes chino y ruso, Xi Jinping y Putin respectivamente, reforzando el eje estratégico entre los tres países.

Todo ello contribuirá a que "nadie, por ningún medio, pueda dañar el estatus absoluto y la seguridad" de Pyongyang, así como tampoco "Ninguna fuerza puede revertir la poderosa corriente hacia una era de prosperidad, que (ellos, los norcoreanos) mismos han creado", ha añadido el líder norcoreano

Estas declaraciones de Kim Jong Un y su participación en eventos internacionales reflejan una política exterior cada vez más alineada con potencias enfrentadas a Occidente, mientras Corea del Norte continúa consolidando su capacidad militar y su posicionamiento geopolítico en un contexto de crecientes tensiones regionales.