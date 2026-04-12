Qalibaf advierte a EEUU de que si ponen a Irán a prueba otra vez "les daremos una lección aún mayor"

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf (archivo)- Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que las amenazas "no funcionan" con Irán y de que si Estados Unidos pone de nuevo a prueba a Irán, les darán "una lección aún mayor".

"Si los estadounidenses ponen de nuevo a prueba nuestra determinación, les vamos a dar una lección aún mayor", ha afirmado Qalibaf en un mensaje recogido por la televisión pública iraní, IRIB.

El responsable iraní ha subrayado que "no nos someteremos ante ninguna amenaza". "Las amenazas no tienen ningún efecto sobre la nación iraní. Hemos demostrado que no es un lema. El mundo lo ha visto con sus propios ojos", ha argumentado.

Sin embargo, Qalibaf a subrayado que existe "una salida" para Estados Unidos que pasa por "ganarse la confianza del pueblo iraní". "Estáis en deuda con la nación iraní y aún tenéis mucho que enmendar", ha apuntado.

"Si elegís la guerra, lucharemos. Si venís con lógica, responderemos con lógica", ha recalcado Qalibaf, que considera que Washington "ha terminado en un estado de desesperación".

"El pueblo iraní lo ha demostrado en la práctica en más de 47 años de revolución, en escenarios militares, con las sanciones económicas, con presión política y más", ha remachado.

Además, Qalibaf ha hecho un llamamiento a mantener la movilización popular en las calles de Irán, donde cada noche miles de personas salen con banderas iraníes a corear consignas a favor del país y de la República Islámica.

"Quiero dar las gracias al gran pueblo de Irán por ayudarnos en estas negociaciones con sus oraciones, respondiendo al mensaje del líder y estando más en las calles", ha planteado. "Esta presencia nos ha ayudado enormemente a defender los derechos del pueblo iraní y en la otra parte ha tenido el efecto de comprender mejor y reconocer nuestra revolución, de lo cual tuve constancia personalmente", ha explicado.

Sobre las negociaciones en sí, Qalibaf ha resaltado que fueron "muy intensivas, serias y complejas", con una "perspectiva integral y diversa", pero con "cooperación de equipo" e "iniciativas muy buenas que demostraron la buena voluntad de Irán" y que "llevaron a avances en la negociación".

Qalibaf ha recordado el "muro de 77 años" de desconfianza y las dos ocasiones en las que Estados Unidos ha atacado a Irán en medio de sendos procesos de negociación. "Así que son ellos los que se tienen que ganar nuestra confianza", ha alegado.