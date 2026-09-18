Qalibaf espeta a EEUU que los ataques contra sus cazas son ahora "una realidad cotidiana"

Archivo - Mohammad Baqer Qalibaf - Bilal Jawich / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha señalado este viernes que que el hecho de que los cazas estadounidenses sean atacados se ha convertido en una "realidad cotidiana". "Acéptalo", ha espetado a la Administración Trump.

"La era en la que tus F-35 y F-15 son perseguidos y tienes que informar de que han sufrido daños ya ha comenzado. Lo que antes era pura materia de pesadillas es ahora la realidad cotidiana. Acéptalo", ha declarado en sus redes sociales, adjuntando una imagen con los datos brindados esta semana por el Pentágono sobre los efectos y los costes para Washington de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero contra el país asiático.

El también jefe de la delegación negociadora de Irán ha respondido así a una comparecencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, en la que ha advertido de la velocidad con la que la tecnología "está cambiando la naturaleza de la guerra".

"A partir de ahora, debemos dar por hecho que nuestras formaciones serán perseguidas por sistemas autónomos sometidos a interferencias en todo el espectro y rastreadas en tiempo real", ha declarado el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas del país norteamericano