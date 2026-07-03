Qalibaf espeta a Trump que se ocupe de sus tasas de desnutrición tras sus palabras sobre los fondos descongelados

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha espetado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ocupe de sus asuntos y se "guarde" sus consejos sobre desnutrición, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya reiterado recientemente que los fondos iraníes descongelados a raíz de la firma del acuerdo preliminar serán destinados a la compra de productos agrícolas estadounidenses.

"Imagina que tienes unos cuarenta y tantos millones de tus propios ciudadanos que reciben cupones de alimentos y, aun así, tachas a otro país de hambriento. Esto no es una afirmación. Es una proyección. Guárdate tus consejos sobre el SNAP", ha señalado Qalibaf en sus redes sociales aludiendo al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Estados Unidos.

"Nuestros recursos, nuestras decisiones. Ocúpate de tus propias tasas de desnutrición", ha remachado el principal negociador iraní en la misma publicación.

Sus declaraciones responden al mandatario estadounidense, que en una entrevista a la cadena CNBC ha vuelto a decir que el país asiático tiene un "300% de inflación". Los iraníes "no están ganando nada, así que vamos a destinar parte del dinero a comprarles lo que necesitan: alimentos, trigo y soja, y vamos a hacer que sean exclusivamente nuestros agricultores estadounidenses quienes se encarguen de suministrárselo", ha asegurado.

Washington y Teherán firmaron a mediados de junio un memorando de entendimiento que establece, entre otras cuestiones, un periodo de 60 días para unas negociaciones que aspiran a cerrar el conflicto, abierto el 28 de febrero por la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Desde entonces, Trump ha dicho en varias ocasiones que los fondos liberados en el marco del preacuerdo serán destinados para la compra de maíz y otros productos generados en el país norteamericano, un extremo que Irán tilda de falso.