Qatar aboga por mantener los esfuerzos para "lograr la paz" en Gaza a pesar de las críticas de Israel

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han abogado este martes por mantener los esfuerzos para "lograr la paz" en Gaza a pesar de las críticas vertidas recientemente contra Israel por su papel como mediador en el conflicto, unas declaraciones que llegan poco después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya declarado que las negociaciones carecen de sentido dada la situación actual.

"Seguiremos esforzándonos a pesar de la catastrófica situación humanitaria en Gaza", ha aseverado durante su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, que ha señalado que aún existen "contactos" entre las partes.

No obstante, ha aclarado que la "polarización en Israel" es la causa de las acusaciones y críticas contra Qatar, que se encuentra mediando desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Así, ha explicado que los comentarios contradictorios que llegan desde el país responden a la "discrepancia" que "inunda la política interna israelí" y que trata de "distorsionar el papel de Qatar".

Al Ansari ha indicado que Israel "sigue implicado en las negociaciones a pesar de la campaña de su Gobierno". "Nuestra mediación no se ha detenido en ningún momento a pesar de las acusaciones", ha añadido, antes de recalcar que "aquellos que intenten obstaculizar los esfuerzos de medicación qataríes deben entender que estas acusaciones no sirven como esfuerzos de paz y no detendrán a Qatar a la hora de cumplir con su papel, reconocido a nivel internacional".

Asimismo, ha recalcado que hacer uso de la ayuda humanitaria como moneda de cambio es algo "inaceptable".