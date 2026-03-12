Qatar agradece a países europeos incluido España su solidaridad ante los ataques de Irán

Las defensas aéreas de Catar interceptan misiles iraníes con el sistema de defensa antimisiles Patriot sobre Doha. - Yousef Mohammad/dpa

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior qatarí, Jalifa Bin Hamad bin Jalifa al Thani, ha agradecido este jueves los mensajes de solidaridad de parte de países europeos, incluyendo España, ante la oleada de ataques sufridos por el país por parte de Irán, en medio de las represalias regionales de Teherán tras el ataque masivo lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El titular del Interior y comandante de la Fuerza de Seguridad Interna ha desvelado mensajes y telegramas de sus homólogos de distintos países, entre ellos Fernando Grande-Marlaska "a raíz del ataque iraní contra el Estado de Qatar y de los acontecimientos regionales relacionados con él".

Aparte de España, Qatar agradece a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, así como Pakistán, "su rechazo categórico a todo lo que amenace la seguridad y la paz regionales". También ha incidido en la necesidad de "reforzar la coordinación entre los Estados para superar los desafíos de seguridad derivados del ataque contra los países de la región".

Tras valorar la "valiosa solidaridad" mostrada por estos países, Qatar ha recalcado las relaciones de cooperación en materia de seguridad que unen a emirato con "sus socios internacionales" y "su compromiso con el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en la región".

Qatar viene denunciado ataques "diarios" con misiles y drones contra su territorio, ante los cuales subraya la necesidad de buscar una salida diplomática a la guerra regional, aunque admite la dificultad de avanzar en la vía diplomática ante la oleada de ataques.