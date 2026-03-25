Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EEUU e Irán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari - Europa Press/Contacto/Antonio Balasco - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Qatar ha afirmado este martes que, si bien el país respalda "todos los esfuerzos para poner fin a la guerra por la vía diplomática", en medio del proceso negociador abierto entre Irán y Estados Unidos, "no está realizando ningún esfuerzo directo de mediación entre las dos partes", ya que las autoridades qataríes están centradas en "defender" su soberanía.

"Nuestra postura es clara: la guerra debe terminar por medios diplomáticos. Cuanto antes las partes se sienten a la mesa de negociaciones, mejor", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, que ha subrayado el apoyo por parte de Doha a "todos los esfuerzos para poner fin a la guerra por la vía diplomática".

Al hilo, Al Ansari ha defendido que Qatar "siempre" apoya las soluciones diplomáticas "y cualquier iniciativa que ponga fin a la guerra" por esta vía, a la vez que ha afeado que haya "quienes se benefician de hablar de desacuerdos inexistentes entre las partes para sabotear los esfuerzos por alcanzar una tregua".

Pese a ello y a su frecuente rol en la mediación de conflictos en Oriente Próximo, en particular en sus contactos con Estados Unidos, la diplomacia qatarí "no está realizando ningún esfuerzo directo de mediación entre las dos partes", según ha señalado. "No participamos en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y nuestra única prioridad es la protección de nuestro país", ha aclarado.

Paralelamente, ha lamentado que su país haya sido "objeto de agresión, lo cual contradice los principios de buena vecindad y hermandad", y ha condenado y rechazado "cualquier agresión contra las instalaciones energéticas de Qatar y la región", en alusión al bombardeo iraní contra las instalaciones energéticas de Ras Lafan, lanzado en represalia por el ataque israelí contra el yacimiento de South Pars.

"Las instalaciones energéticas son vitales para el abastecimiento de la población civil y deben protegerse de cualquier amenaza", ha defendido el portavoz de Exteriores, al tiempo que ha alegado que "los lazos de hermandad y buena vecindad son incompatibles con la agresión y las amenazas en nuestra contra".

En este sentido, ha llamado a los Estados del Golfo a "reevaluar su sistema conjunto de seguridad", pese a defender que las alianzas defensivas han "demostrado su eficacia" durante el conflicto. "Necesitamos una postura unificada en el Golfo y a nivel de coordinación regional para hacer frente a las amenazas", ha matizado.