Qatar da por controlado un incendio en un buque en uno de sus puertos

Archivo - Bandera de Qatar (archivo) - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han asegurado este miércoles que los servicios de emergencia han logrado controlar un incendio en un buque en el puerto de Al Uakra, sin más detalles sobre el incidente, registrado en medio de una nueva noche de cruces de ataques entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán.

"La Defensa Civil ha logrado poner bajo control un incendio en un buque en el puerto de Al Uakra", ha dicho el Ministerio del Interior qatarí en un breve mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

El Gobierno de Qatar no ha dado hasta ahora más detalles sobre el suceso y se desconoce si el buque ha sido alcanzado en un ataque, en medio de las tensiones en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, con intercambios de ataques durante los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril.