Qatar dice que Israel y Hamás están "más cerca que en cualquier otro momento" de un acuerdo de alto el fuego en Gaza

Doha afirma que las conversaciones "se centran en los detalles finales" y reclama a las partes que "firmen el acuerdo lo antes posible"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha afirmado este martes que "se está más cerca que en cualquier otro momento en el pasado" de lograr un acuerdo en las negociaciones indirectas entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza y una liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Puedo confirmar que las conversaciones tienen lugar al más alto nivel en Doha en estos momentos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, quien ha afirmado que estos contactos "están en la etapa final". "Obviamente, hasta que no haya un anuncio, no habrá un anuncio, por lo que no hay que estar más emocionados de lo necesario sobre lo que está pasando".

"Todo lo que puedo decir es que estamos más cerca que en cualquier otro momento en el pasado de lograr un acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que aún deben pactarse diversos flecos, según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira. "Creo que (Qatar) ha sido capaz, a través de negociaciones y de nuestros socios en Egipto y Estados Unidos, de minimizar muchos de los desacuerdos entre las partes", ha recalcado.

Así, Al Ansari ha insistido en que "las conversaciones en marcha ahora se centran en los detalles finales para lograr un acuerdo", al tiempo que ha lamentado que "esta guerra debió haber terminado hace mucho". "El coste humanitario de la guerra es insoportable y sigue siendo insoportable para el pueblo de Gaza y para la seguridad y estabilidad de la región", ha explicado.

"Pedimos de nuevo a ambas partes que participen de forma seria en las negociaciones, como está pasando ahora, y aplaudimos el hecho de que las negociaciones estén teniendo lugar, pero también les pedimos que las finalicen ahora y firmen el acuerdo lo antes posible para que la población de Gaza tenga el respiro que necesita", ha aseverado.

Por último, ha reiterado el llamamiento de Qatar a Israel para que "ponga fin" a la ocupación israelí del territorio palestino, en medio de las especulaciones sobre el depliegue de una coalición internacional en la Franja de Gaza una vez que termine el conflicto. "Estamos abiertos a todas las opciones que lleven a una solución adecuada en la que los palestinos tengan la palabra y gobiernen en su tierra", ha zanjado.

Las palabras de Al Ansari han llegado poco después de que Hamás confirmara que las negociaciones indirectas con están "en sus etapas finales", al tiempo que ha recalcado que las consultas "continúan" de cara a "finalizar un acuerdo de alto el fuego y un intercambio de prisioneros", en medio de los avances obtenidos durante los últimos días.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló el lunes que está "a punto" de lograrse un acuerdo entre Israel y Hamás. "En la guerra entre Israel y Hamás estamos a punto de (lograr) que la propuesta que planteé hace meses finalmente dé su fruto", argumentó. En esta línea, en esta línea, el presidente electo estadounidense, Donald Trump, afirmó horas después que un acuerdo entre las partes "está muy cerca" de cerrar un acuerdo.

Los citados ataques del 7 de octubre de 2023 dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno de Israel. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 46.600 muertos, a los que se suman más de 800 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques por parte de colonos.