Qatar y EAU niegan problemas de suministro de interceptores para hacer frente a los contraataques de Irán

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar han negado este martes que hagan frente a problemas de suministro de interceptores para hacer frente a los contraataques lanzados por Irán en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Fuentes citadas por la agencia de noticias Bloomberg indicaron en las últimas horas que Qatar y EAU estaban trabajando para intentar mejorar sus capacidades a nivel de defensa antiaérea, llegando a pedir ayuda a sus aliados para hacer frente a los ataques con misiles y drones por parte de Teherán.

Así, recalcaron que ambos países estaban intentando lograr apoyo de otros países para persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las hostilidades, de cara a evitar un mayor impacto sobre la economía global, especialmente tras el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores emiratí ha publicado un comunicado en el que ha tildado estas informaciones de "falsas y engañosas" y ha recalcado que estas afirmaciones son "infundadas" y "no representan adecuadamente el alto nivel de preparación, sofisticación tecnológica y capacidad operativa" de las autoridades de EAU.

Abu Dabi ha hecho hincapié en "la importancia de un periodismo responsable" y "la necesidad de verificar la información con fuentes oficiales antes de publicar informes inexactos", al tiempo que ha destacado que el país "cuenta con sistemas de defensa aérea diversos, integrados y de múltiples capas, capaces de hacer frente con gran eficiencia a un espectro de amenazas aéreas".

"EAU mantiene además un robusto arsenal de municiones estratégicas, garantizando una interceptación sostenida y capacidades de respuesta durante periodos extensos, al tiempo que preserva la capacidad operativa para salvaguardar la seguridad nacional y la soberanía", ha destacado.

En esta línea, el portavoz del Ministerio de Defensa emiratí, Mohamed al Humaidi, ha argüido que el país "está en su país más alto de preparación y posee las capacidades y los sistemas de defensa (...) para defender el territorio y proteger a su población, independiente del marco temporal y la duración de la escalada en la región".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha destacado en rueda de prensa que Doha "ha demostrado que no es vulnerable a las amenazas" y ha incidido en que cuenta con reservas suficientes de misiles interceptores, contando con "capacidades suficientes para hacer frente a la amenaza", según la cadena de televisión Al Jazeera.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.