Qatar intercepta nuevas oleadas de misiles

Las Fuerzas Armadas de Qatar lanzan misiles interceptores en Doha en un intento de interceptar misiles iraníes entrantes, el pasado 9 de marzo. - Stringer/dpa
MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa de Qatar ha anunciado este martes que sus Fuerzas Armadas han interceptado nuevas oleadas de misiles dirigidas contra el emirato, en el marco del decimoctavo día de guerra en Irán.
"Las Fuerzas Armadas han interceptado una segunda oleada de misiles dirigida contra el Estado de Qatar", ha señalado el Ministerio de Defensa, en referencia a sus acciones para repeler ataques contra territorio qatarí.
Este ataque llega después de que Doha ya anunciara a primera hora de este martes la intercepción de nueva rondas de misiles en su espacio aéreo.
Las autoridades de Qatar vienen denunciado ataques con misiles y drones prácticamente a diario desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, a la que Teherán ha respondido con ataques a intereses estadounidenses en la zona, llevando la guerra a una decena de países en el golfo Pérsico.
Qatar llama al fin de las hostilidades y a privilegiar la vía diplomática, tras insistir en que las conversaciones con Irán "son posibles" si Teherán "detiene sus ataques". "Mientras nuestros países estén bajo ataque, es momento de tomar medidas contundentes para protegerlos", declaró el lunes durante una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mayed al Ansari.