Qatar pide una solución para reabrir el paso de Ormuz: "Dejar sin resolver la crisis conducirá a una escalada"

Archivo - Muestra el estrecho de Ormuz cerca de Jasab, una pequeña localidad del norte de Omán. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han señalado la importancia de resolver la crisis en el estratégico paso de Ormuz y retomar la navegación por este punto, avisando de que se puede vivir una nueva escalada militar si no se resuelve esta disputa entre Estados Unidos e Irán, mientras, por su lado, Teherán trabaja de forma bilateral en un plan con Omán para la gestión del paso.

"Dejar sin resolver la crisis del estrecho de Ormuz conducirá a una escalada y perjudicará a todos. Estamos trabajando con nuestros socios para alcanzar una solución pacífica y reabrir el estrecho", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, en declaraciones recogidas por la cadena Al Jazeera.

Al mismo tiempo, Al Ansari ha denunciado que haya actores como Israel que aprovechen la crisis regional para lanzar nuevos ataques e "imponer una nueva realidad en los territorios palestinos, libaneses y sirios", en referencia a sus campañas militares en los tres frentes.

Estas declaraciones llegan en un momento de 'impasse' en la guerra y cuando el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha llamado a volver al memorando de entendimiento, que contó con la mediación de Pakistán y Qatar, afirmando que Teherán "adoptará inmediatamente acciones recíprocas" si Estados Unidos "regresa a sus compromisos".