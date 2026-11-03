Qatar señala su "esperanza" con los contactos de EEUU e Irán de los últimos días

Archivo - Estrecho de Ormuz desde la ciudad omaní de Jasab. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han señalado este martes su "esperanza" con el compromiso mostrado por Estados Unidos e Irán con los contactos de los últimos días para logra un acuerdo de paz, incidiendo en que si no hubiera horizonte de lograr un pacto no se mantendrían las conversaciones

"Si no hubiera esperanza, no habría negociaciones. Mientras todas las partes estén comprometidas con trabajar juntas, eso significa que hay esperanza", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, en declaraciones recogidas por la cadena Al Jazeera sobre las rondas de contactos de las últimas jornadas.

Qatar ha estado facilitado los contactos "en tiempo real" en el marco del intercambio de propuestas para poner fin al conflicto, ha explicado Al Ansari, quien ha subrayado que tanto Washington como Teherán "siguen comprometidos con el proceso de negociación".

En las últimas jornadas ha habido señales de optimismo respecto al proceso de negociación, que llevaba semanas estancado, y el propio vicepresidente estadounidense, JD Vance, apuntó a "avances" en la negociación con Irán mantenida a través de mediadores.

Previamente, el presidente iraní, Mashud Pezeshkian, explicó que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, había permitido al Gobierno una "cierta capacidad" a la hora de negociar el fin de la guerra abierta con Estados Unidos e Israel.

"Estamos intentando resolver el problema mediante diálogo. En ese sentido, el líder supremo de la Revolución nos ha otorgado también una cierta capacidad", señaló Pezeshkian durante un encuentro con gobernadores regionales y alcaldes de grandes ciudades.

Durante el fin de semana los contactos se han centrado en un "plan de dos días" para facilitar la reapertura de Ormuz si Washington cumple con las demandas de Teherán. Si bien, pese a las conversaciones indirectas, Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra la isla de Qeshm, que ha encuadrado en una acción limitada y defensiva en la zona.

CONTACTOS EN LA REGIÓN

Estas declaraciones sobre los contactos indirectos entre Washington y Teherán llegan cuando los países de la zona han multiplicado sus conversaciones, contexto en el que el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, ha contactado con su homólogo de Omán, Badr Albusaidi.

Según ha informado el portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Nader Zaki, en un comunicado, ambos debatieron sobre los esfuerzos regionales e internacionales para poner fin a las tensiones, con el foco, en el caso de Egipto y Omán, en que que la región no sufra las consecuencias económicas y humanitarias del conflicto.

"Los ministros acordaron continuar con las consultas y adoptar las medidas necesarias para impedir la reanudación de las operaciones militares, al tiempo que se encauza la crisis hacia una solución política y las negociaciones entre las partes implicadas", ha indicado Egipto sobre los contactos con Omán.