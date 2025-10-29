Qatar tilda de "decepcionante" los últimos ataques en la Franja de Gaza

Archivo - El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, ha tildado este miércoles de "decepcionante" los ataques registrados durante el último día en la Franja de Gaza y ha dicho sentirse "muy frustrado" por estos acontecimientos en la zona.

Al Thani, que ha reiterado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado claro que "está dispuesto a ceder la gobernanza de Gaza", ha señalado que Doha está tratando de presionar al grupo para que "acepte ahora la necesidad de desarmarse".

"Hemos estado en contacto de forma intensiva con las principales partes implicadas para lograr que se mantenga el alto el fuego en la Franja de Gaza, por lo que hemos resaltado que para esto es importante que las partes reconozcan la necesidad de que el alto el fuego en sí se mantenga", ha aseverado.

En este sentido, ha aseverado que la misión de Qatar es "garantizar el fin de la guerra y el desarrollo de los planes que se acordaron en Egipto". "Estamos analizando los desafíos a los que nos encontramos", ha añadido, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión Al Yazira.

"Afortunadamente, creo que las partes están de acuerdo en que la tregua debe mantenerse y que hay que ceñirse al acuerdo", ha apuntado tras la muerte de más de un centenar de personas desde el martes, si bien las autoridades israelíes han asegurado que se han vuelto a adherir de nuevo al alto el fuego.

No obstante, también se ha referido a la "violación" de la tregua por parte de facciones palestinas, en relación con la muerte el martes de un soldado israelí. "Esto es básicamente una vulneración" del acuerdo, ha especificado el primer ministro qatarí. "Estamos tratando de contener las consecuencias, y hemos visto que Estados Unidos mantiene su compromiso", ha recalcado.