Qatar y Turquía piden que sigan las negociaciones entre EEUU e Irán y critican el uso de Ormuz "como un arma"

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, junto a su homólogo turco, Hakan Fidan. - Europa Press/Contacto/Turkish presidency - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Qatar y Turquía han reclamado este martes que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la vuelta a la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, incidiendo en que este paso no puede usarse "como un arma".

En rueda de prensa desde Doha, el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha señalado que ha tratado con su homólogo turco, Hakan Fidan, las "circunstancias extremas" en Oriente Próximo por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, escenario al que se ha trasladado el conflicto.

Al Thani ha criticado que la vía marítima clave para el comercio de petróleo haya sido "utilizada como arma en esta guerra" y denunciado que Teherán haya usado este paso contra los países del Golfo. "Irán no debería utilizar este estrecho como arma para presionar o chantajear a los países del Golfo", ha lamentado, según informa la cadena qatarí Al Jazeera.

En todo caso, Qatar ha incidido junto a Turquía en el apoyo a los esfuerzos de mediación de Pakistán para poner fin a la guerra, recalcando que seguirá consultando con los Estados del Golfo para restablecer la paz en la región.

De esta forma, ha recalcado que la vía diplomática tiene que priorizarse para poner fin a la hostilidades con Irán y, en este sentido, ha pedido que continúen los contactos para lograr el fin de la guerra.

En la misma línea, Fidan ha insistido en que Ankara respalda completamente los esfuerzos de mediación de Pakistán y "ni siquiera" se plantea otra posibilidad que no sea el camino de la negociación. "Como ya hemos visto anteriormente, volver a la guerra no servirá más que para agravar la devastación", ha afirmado en declaraciones recogida por la agencia turca Anatolia.

"No queremos volver a la guerra. La guerra no es, sin duda, una solución. Trae consigo inestabilidad, privaciones económicas y una posible destrucción no solo para la región, sino para el mundo entero", ha advertido.

Respecto a la crisis en Ormuz, el ministro turco ha admitido la presión económica global que supone su cierre por lo que ha recalcado que el esfuerzo de la comunidad internacional se centra "en alcanzar un acuerdo lo antes posible, reabrir el estrecho y restablecer la seguridad de la navegación".

De todos modos, sobre las negociaciones entre Washington y Teherán ha subrayado que ambos coinciden en el objetivo último de poner fin a la guerra y reabrir el paso de Ormuz pero "el problema es cómo plasmarla por escrito de una manera que ambas partes puedan aceptar en cuanto a prioridades y redacción".

En todo caso, el jefe de la diplomacia turca ha reiterado que el proceso tiene que concluir rápidamente y de esta forma alejar la posibilidad de una vuelta al conflicto bélico.