Una quincena de exparamilitares piden a Duque protección para el excomandante de las AUC 'Jorge 40'

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han solicitado este lunes al presidente, Iván Duque, protección para su antiguo comandante, el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', detenido al regresar al país tras cumplir una pena de doce años en Estados Unidos por narcotráfico.

A través de un comunicado, antiguos paramilitares de las AUC, como Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'; Edwar Cobos Téllez, conocido como 'Diego Vecino'; o Manuel de Jesús Pirabán, 'Pirata'; piden "de la manera más respetuosa" al presidente de Colombia "que se tomen todas las medidas posibles y pertinentes para preservar la vida e integridad" de 'Jorge 40'.

Tovar Pupo fue detenido el pasado 28 de septiembre tras ser deportado a Colombia, después de cumplir una pena de doce años de prisión en Estados Unidos por un delito de narcotráfico, cuando en mayo de 2008 el expresidente Álvaro Uribe accedió a su extradición.

A su vuelta a Colombia fue trasladado de inmediato a una cárcel de Ibagué, en Tolima, en el oeste del país, mientras la Fiscalía investiga su implicación en más de 1.400 delitos, entre ellos 300 masacres.

Entre los firmantes también se hallan otros jefes paramilitares desmovilizados como Rodrigo Pérez Alzate, 'alias Julián Bolívar'; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias 'El Águila'; Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', y Édgar Ignacio Fierro Flórez, también conocido como 'Don Antonio', mano derecha de 'Jorge 40' cuando lideraba las AUC de Córdoba y Urabá.

"Existen circunstancias de interés especial que hacen necesaria la máxima protección al señor Tovar Pupo, más, si tenemos en cuenta que la historia de estos años que han pasado desde nuestra desmovilización, ha estado marcada por el genocidio de más de 3.500 desmovilizados de las AUC en las cárceles", dice el comunicado al que ha tenido acceso el diario 'El Espectador'.

El texto también hace referencia a la carta que el propio 'Jorge 40' envío hace unos días al presidente Duque, a quien le aseguró que tenía la "certeza" de que sería asesinado "una vez pise una cárcel ordinaria".

"Le solicito, por medio de la presente se me recluya en un lugar que cuente con las medidas de seguridad necesarias, no solamente por tutelarme la vida, sino también por las víctimas que necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto que me corresponde", expresó 'Jorge 40'.