Rahul Gandhi dimite como líder del opositor Partido del Congreso en India

Publicado 03/07/2019 13:27:39 CET

Altos cargos de la formación han intentado sin éxito convencerle para que retirara su renuncia y continuara en el cargo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido del Congreso de India, Rahul Gandhi, ha anunciado este miércoles que presenta su dimisión como jefe de la formación opositora tras los malos resultados en las últimas elecciones, en las que se impuso con contundencia el primer ministro, Narendra Modi.

Gandhi ha asegurado en una carta que ha publicado en su cuenta de Twitter que ha sido "un honor servir en el Partido del Congreso", tras haber dicho anteriormente que ya no continuaría como líder de la formación opositora.

El partido elegirá al sucesor de Gandhi en el plazo de "una semana", según han contado fuentes de la formación a la cadena de televisión local india NDTV. El anuncio de la dimisión de Gandhi ha llegado después de los altos cargos de la formación la aceptaran, asumiendo que no volvería a dirigir el partido.

"Es un honor para mí servir al Partido del Congreso, cuyos valores e ideales he defendido como la savia de esta bella nación. Tengo con mi país y con mi organización una deuda de tremenda gratitud y de amor", ha afirmado en su misiva.

Horas antes, el propio Gandhi ha dicho ante la prensa que su formación debería elegir a un nuevo presidente "rápido y sin más retrasos", al tiempo que ha asegurado que él no participará en ese proceso de decisión.

"El partido debería decidir sobre el nuevo presidente rápidamente y sin más retrasos. No estoy en modo alguno en el proceso. Ya he remitido mi renuncia y ya no soy el presidente del partido", ha afirmado Gandhi, tras negarse repetidamente a retirar su dimisión a pesar de las peticiones de altos cargos de su formación para que siguiera.

Gandhi ha dicho que el Comité de Trabajo del Congreso, el máximo órgano de decisión de la formación opositora, debe convocar cuanto antes una reunión y nombrar a un nuevo líder. El presidente saliente ha reiterado que él no participará en ese proceso de relevo y que continuará militando en la formación política.

Tras la dimisión de Gandhi, por tercera vez en su historia el Partido del Congreso podría pasar a estar liderado por una persona que no pertenezca a la dinastía Nehru-Gandhi, que ha estado al frente de la formación la mayor parte de su historia.

Rahul Gandhi ya presentó su dimisión como presidente de su formación el 25 de mayo por los malos resultados de su formación en las elecciones legislativas, en las que solo logró 52 escaños y el BJP, el partido del primer ministro, Narendra Modi, consiguió una clara victoria.

Fuentes del Partido del Congreso han contado a la cadena NDTV que el máximo órgano de decisión se reunirá pronto para nombrar al sucesor de Gandhi tras no haber logrado convencerle para que continúe al frente de la formación.