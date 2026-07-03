La rama de Al Qaeda reivindica la muerte de cuatro miembros del Africa Corps ruso en un ataque en Malí

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado este viernes la autoría de un ataque que se habría saldado con la muerte de cuatro miembros del Africa Corps ruso en el norte de Malí, sin que Bamako o Moscú se hayan pronunciado al respecto.

El grupo ha indicado en un comunicado publicado a través de sus canales de propaganda que "cuatro mercenarios del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo control del Ministerio de Defensa ruso-- han muerto y dos han resultado heridos de gravedad cuando su vehículo militar fue alcanzado por una mina en Taskadewine, en los alrededores de Aguelhok".

Asimismo, la rama de Al Qaeda ha reivindicado otro ataque contra militares de Malí cerca de Alatona, al sur de Djabaley (centro), en esta ocasión sin facilitar un balance de víctimas, en el marco de los ataques al hilo de la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por el grupo y los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

El Africa Corps ha señalado en las últimas horas que sus fuerzas lanzaron recientemente un bombardeo contra "una reunión de un número importante de terroristas" en Mopti (centro), tras un ataque el jueves contra sospechosos en Ségou --también en el centro del país--, en el marco de sus operaciones de apoyo a las Fuerzas Armadas malienses.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.