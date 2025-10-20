Randrianirina nombra como primer ministro de Madagascar a un empresario

Imagen de archivo del coronel Michael Randrianirina llegando al Tribunal Supremo en la capital, Antananarivo, antes de tomar posesión al frente de Madagascar - Europa Press/Contacto/iAko Randrianarivelo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Madagascar, Michael Randrianirina, ha nombrado este lunes como primer ministro al actual director del consejo de administración del principal banco del país africano (BNI Madagascar, por sus siglas en francés), Herintsalama Rajaonarivelo, en el marco de la crisis política surgida tras semanas de protestas antigubernamentales y la huida del ahora derrocado dirigente malgache Andry Rajoelina.

Rajaonarivelo es una figura destacada del sector privado en el país insular, donde se ha distinguido por sus actividades de consultoría en los ámbitos del comercio internacional, tratados internacionales y el desarrollo del sector privado y las pymes, en particular en los sectores artesanal y agrícola, según ha informado el diario 'Midi Madagasikara'.

Su nombramiento llega apenas tres días después de que Randrianirina tomara posesión como nuevo presidente de Madagascar, tras anunciar que estaba al frente del país ante la huida de Rajoelina tras semanas de protestas antigubernamentales y después de que la unidad de élite del Ejército que encabeza se pusiera del lado de los manifestantes que protagonizaron la última oleada de protestas antigubernamentales, forzando la mano al jefe de Estado.

El coronel negó que hubiera estado al frente de un golpe de Estado, argumentando que los parlamentarios aprobaron una moción de censura contra Rajoelina, tras lo que el Constitucional confirmó una vacancia en el cargo después de que el mandatario huyera a un "lugar seguro" en el extranjero tras denunciar una asonada.

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.