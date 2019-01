Ravalomanana pide al Constitucional que anule los resultados de las presidenciales en Madagascar

Publicado 28/12/2018 10:32:46 CET

ANTANANARIVO, 28 Dic. (Reuters/EP) -

El expresidente y candidato presidencial Marc Ravalomanana ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional de Madagascar en el que solicita que se anulen los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que la Comisión Electoral proclamara vencedor a su rival en esa segunda vuelta, el también expresidente Andry Rajoelina.

La Comisión Electoral proclamó este jueves a Rajoelina como vencedor de la segunda vuelta de las presidenciales, con el 55,66 por ciento de los votos, frente al 44,34 por ciento de sufragios logrado por Ravalomanana, en una cita con las urnas que contó con una participación del 48 por ciento.

Los dos exmandatarios se comprometieron durante la campaña electoral a respetar y reconocer el resultado final de los comicios, un compromiso que hacía augurar un proceso de transición pacífica en el poder, pero ahora Ravalomanana sostiene que hubo irregularidades y ha decidido recurrir los resultados proclamados por la Comisión Electoral.

Ravalomanana, que fue derrocado en 2009 por Rajoelina mediante un golpe de Estado, confía ahora en que el alto tribunal revoque los resultados oficiales. El Constitucional tiene nueve días para confirmar o rechazar los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral.

La semana pasada, la misión de observación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 19 de diciembre, se había desarrollado en calma y sin que se hubieran detectado prácticas fraudulentas. Rajoelina ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido que se acepten los resultados.

"El país no necesita más problemas", dijo este jueves Rajoelina, que asistió al anuncio oficial de los resultados por parte de la Comisión Electoral y habló posteriormente con los medios. Además, descartó que se hubiera registrado fraude. "Nosotros no hacemos trampas, no sabemos cómo hacer trampas", subrayó.

Ravalomanana no asistió a la proclamación de resultados por parte de la Comisión Electoral y el organismo tomó nota de su ausencia. Posteriormente, su equipo anunció en rueda de prensa que recurrirían los resultados en los tribunales.