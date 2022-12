RDC alerta de que el grupo rebelde M23 tiene "planes" para atacar Goma, capital de la provincia de Kivu Norte

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha alertado de que el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) mantiene sus planes para atacar la ciudad de Goma, capital de la provincia Kivu Norte (este), y ha recalcado que supondría un varapalo al acuerdo de alto el fuego pactado en Angola.

El ministro de Defensa congoleño, Gilbert Kabanda, ha indicado que el grupo rebelde cuenta con "planes" para su ofensiva y ha resaltado que "el Ejército permanece en alerta y decidido a defender la integridad del territorio nacional", según ha recogido el portal de noticia Actualité.

Las afirmaciones de Kabanda han llegado días después de que las autoridades congoleñas denunciaran que los rebeldes no se habían retirado de la localidad de Kibumba, tal y como anunciaron que harían durante la jornada del viernes. "No ha habido retirada de los rebeldes del M23 de la zona", dijo el jefe de la agrupación de Kibumba, Boniface Kishire, ha indicado que "no ha habido retirada de rebeldes del M23 de la zona".

El Ejército de RDC afirmó el sábado que el anuncio del M23 "es un engaño y un acto de publicidad para distraer a los congoleños y a la comunidad internacional", al tiempo que volvió a denunciar que el grupo rebelde recibe apoyo de Ruanda, algo negado en múltiples ocasiones por Kigali.