RDC crea una unidad paramilitar dedicada a garantizar la seguridad en sus instalaciones mineras

Archivo - El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, durante una visita oficial a Francia en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Telmo Pinto - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

República Democrática del Congo (RDC) ha anunciado la creación de una unidad paramilitar que estará dedicada a garantizar la seguridad en instalaciones mineras del país africano, un proyecto que contará con financiación de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que aspira a reclutar y entrenar hasta a 3.000 "guardias mineros" de cara a 2026.

La Inspección General de Minas (IGM) ha señalado en un comunicado que esta unidad "estará dedicada a garantizar la seguridad del sector minero en RDC", incluida "la totalidad de la cadena de explotación de minerales" en el país africano.

"La voluntad del presidente de la República (Félix Tshiskedi), que nosotros ponemos en marcha, es limpiar todo el sector minero de RDC, eliminando prácticas contrarias a la buena gobernanza, a la transparencia y a la trazabilidad de los minerales", ha dicho el jefe del organismo, Rafael Kabengele.

Así, está previsto que esta unidad contará con 20.000 guardias desplegados en 22 provincias, incluido "un primer contingente integrado por entre 2.500 y 3.000 agentes, reclutados en un proceso de selección riguroso" de cara a su despliegue antes de diciembre de 2026.

La IGM ha apuntado en su calendario previsto que el despliegue debería concluir a finales de 2028, cuando el dispositivo estaría concluido "en todas las provincias mineras del territorio nacional", un programa que "se inscribe en el marco de las asociaciones estratégicas con Estados Unidos y EAU", con una inversión de cien millones de dólares (cerca de 85,5 millones de euros).

"El despliegue de la Guardia Minera optimizará, en última instancia, el desarrollo de los recursos mineros de la RDC y proporcionará un entorno de seguridad fiable y estable, esencial para la continuidad de las actividades y la protección de las inversiones", ha zanjado, según ha recogido la agencia estatal congoleña de noticias, ACP.

RDC, principal productor de cobalto y segundo principal productor de cobre, lleva años sumido en diversos conflictos, particularmente en zonas mineras donde operan decenas de grupos armados que aprovechan la guerra para financiar sus actividades y obtener beneficios económicos de la explotación de los recursos naturales.