Un trabajador sanitario en un centro de tratamiento de ébola en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote declarado a mediados de mayo (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han señalado este jueves que el brote de ébola deja ya más de 11.600 casos y cerca de 5.700 muertos en poco más de seis meses, tras su declaración a mediados de mayo, en medio de las dificultades en la respuesta y la expansión territorial del virus.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado que hasta el momento se han registrado 11.613 contagios y 5.678 fallecidos, incluidos 109 casos y 48 muertos en las últimas 24 horas, para una tasa de letalidad global del 48,9%.

Además, el organismo ha recalcado que hasta la fecha 3.148 personas se han recuperado y han recibido el alta, incluidas seis personas durante el último día, mientras que 1.743 permanecen hospitalizadas o en aislamiento. La tasa de seguimiento de los contactos es del 82,6%.

En este contexto, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha pedido una postura "más exhaustiva e inclusiva" para reforzar la respuesta humanitaria al brote, antes de incidir en que el mismo sigue fuera de control y afectando a más comunidades en el país africano.

"Una respuesta eficaz ante el ébola va más allá de prevenir la transmisión del virus. Se trata también de proteger a la infancia, salvaguardar el futuro de poblaciones enteras y ayudar a quienes sobreviven al ébola a reintegrarse de forma segura en sus comunidades", ha explicado la jefa del equipo de respuesta de emergencia del NRC en Ituri, Silvia Beccacece.

"Cada día, nuestros equipos trabajan junto a las comunidades, interactuando con la población, escuchando sus preocupaciones y movilizándola para que desempeñe un papel activo en la respuesta", ha manifestado, antes de resaltar que "seis meses después del inicio de este brote, mantener estos esfuerzos es una responsabilidad compartida". "Nuestro compromiso debe seguir siendo firme mientras la población necesite apoyo", ha zanjado.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).