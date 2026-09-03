RDC mantendrá consultas con Israel para trasladar su Embajada a Jerusalén

Archivo - El presidente de RDC, Felix Tshisekedi, durante un acto en Berlín. - Michele Tantussi/Reuters/Pool/dp / DPA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

República Democrática del Congo (RDC) e Israel mantendrán consultas para que el país africano traslade su legación diplomática a Jerusalén, en un paso que se enmarca en la intención de consolidar "los lazos de amistad y cooperación" entre ambos y que se corresponderá con la apertura de una Embajada residente israelí en Kinshasa.

Tras la visita a Israel de este martes, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han "reafirmado su compromiso compartido de fortalecer las relaciones diplomáticas entre sus países y de consolidar aún más los lazos de amistad y cooperación que los unen".

En este marco, RDC e Israel "tienen la intención de continuar las consultas con vistas a la apertura de una Embajada residente del Estado de Israel en Kinshasa y al traslado de la Embajada de la República Democrática del Congo de Tel Aviv a Jerusalén", han informado en un comunicado conjunto.

De esta forma, señalan que mantendrán intercambios a través de los canales diplomáticos apropiados "con el fin de acordar las modalidades para la aplicación de estas decisiones".