RDC pide a la CIJ que abra un procedimiento contra Ruanda por delito de genocidio, tortura y discriminación

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MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por tercera vez en 25 años, la apertura de procedimientos contra Ruanda, su gran enemigo regional, a la que acusa de perpetrar abusos contra los Derechos Humanos, comenzando por el delito de genocidio, desde 1996 hasta la actualidad.

RDC acusa concretamente a Ruanda de la comisión de una "campaña de genocidio y violaciones graves y generalizadas de los Derechos Humanos (...) en el este de Zaire", como se conocía a RDC hasta 1997, "y posteriormente en el este de RDC, dirigido principalmente a los hutus presentes en el territorio zaireño, y posteriormente congoleño, tras el genocidio contra los tutsis en 1994".

El Gobierno congoleño también acusa a Ruanda de extender esta campaña a una multitud de grupos étnicos congoleños, en particular los nyindu, así como los bembe, los lega, los nande, los hunde y los bashi."

Las autoridades congoleñas quieren fundamentar la jurisdicción de la CIJ en este procedimiento al amparo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979 y la Convención contra la Tortura y la Intimidación.

El Gobierno ruandés todavía no se ha pronunciado sobre este anuncio.

Esta es la tercera vez que RDC intenta presentar una demanda contra Ruanda ante la CIJ, que es el tribunal más alto de Naciones Unidas y se ocupa de las disputas entre Estados y las presuntas violaciones de tratados internacionales.

El primer caso fue desestimado por las autoridades congoleñas en 2001, un segundo caso fue desestimado por la CIJ en 2006 porque el tribunal consideró que no tenía jurisdicción porque Ruanda no había firmado, o había hecho reservas, o no había cumplido todas las condiciones de los tratados citados en el caso de RDC.