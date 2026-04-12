Reabre el paso de Rafá tras días de cierre por la muerte de un empleado de la OMS durante ataques israelíes

Trabajadores de Media Luna Roja palestina en la Franja de Gaza - Tariq Mohammad/APA Images via ZU / DPA

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paso de Rafá que enlaza la Franja de Gaza con Egipto ha sido reabierto este domingo para permitir el traslado de pacientes palestinos después de días de cierre tras la muerte de un contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante ataques israelíes sobre el enclave palestino.

La OMS nunca ha llegado a acusar a Israel de la muerte del contratista pero el anuncio de su fallecimiento el lunes llegó tras un bombardeo israelí contra el centro de la Franja de Gaza durante un asalto de milicianos respaldados por el Ejército de Israel, que dejó una decena de fallecidos.

A la espera de que termine la pertinente investigación, la agencia sanitaria de la ONU se ha limitado a describir lo ocurrido como un "incidente de seguridad".

Este domingo, según informa la Media Luna Roja palestina, el paso ha quedado reabierto para que 69 palestinos, contando 27 pacientes y 49 acompañantes, puedan recibir tratamiento médico fuera de la Franja.

"Los pacientes y sus acompañantes fueron trasladados en ambulancias pertenecientes a la Media Luna Roja Palestina, desde el Hospital de Rehabilitación Médica de la Sociedad en Jan Yunis, hasta el cruce de Rafá, como preparación para su viaje para recibir tratamiento en el extranjero", según el comunicado recogido por la agencia palestina Sanad.