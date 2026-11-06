Rectores de universidades de París piden una "acción urgente" ante las exigencias de financiación educativa en Francia

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la universidad de la Sorbona en Francia. - Max Ludwig / Zuma Press / Europa Press - Archivo

Convocan una marcha para exigir una partida de 1.000 millones de euros para "mantener la promesa republicana"

La jornada de protestas durante la huelga del jueves se salda con más de 600 detenidos

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de más de una decena de universidades de la región de Isla de Francia, en la que se encuentra la capital, París, han pedido este viernes una "acción urgente" tras un encuentro en el que han convocado una marcha para exigir una mayor financiación para los centros de educación superior en el marco de las fuertes protestas estudiantiles que vienen sucediéndose durante los últimos meses.

Tras un encuentro que ha tenido lugar sobre las 10.30 horas (hora local), los rectores de universidades entre las que se encuentran la Sorbona, Panthéon-Assas, París 8 y la Gustave Eiffel, entre otras, han instado a protestar en un recorrido por la ciudad que lleve a la Asamblea Nacional, el Senado y Matignon, residencia oficial del primer ministro.

Con esta convocatoria buscan ejercer presión sobre el Gobierno y exigir una partida presupuestaria de 1.000 millones de euros para "poder mantener la promesa republicana hecha a los jóvenes" franceses y poner en marcha un "plan de emergencia a favor de las universidades, ahora y de cara al futuro", según recoge un comunicado.

Este mismo viernes, el ministro de Educación, Édouard Geffray, ha asegurado que prohibir el acceso a las aulas, "tal y como están haciendo algunos alumnos de instituto", es "ilegal", por lo que ha amenazado con adoptar "sanciones".

"Nuestros alumnos necesitan estudiar", ha dicho durante una visita a un instituto del departamento de Yvelines, situado a las afueras de París, y hasta donde se ha desplazado junto a la presidenta del Consejo Regional de la Isla de Francia, Valérie Pécresse. "Cerca del 0,5% de los institutos están sufriendo bloqueos durante la mañana de hoy, con alumnos que impiden a sus compañeros acceder a las aulas", ha aseverado.

Esto corresponde a unos 20 centros educativos que se encuentran bloqueados en tod a Francia, una cifra que supone menos de la mitad de los que se vieron afectados la víspera con motivo de la huelga general --48, según datos del Gobierno--.

Además, ha defendido el método utilizado por las autoridades para realizar una lista de unos 200 institutos que serán renovados "como forma prioritaria" en respuesta a las manifestaciones y disturbios para protestar contra los recortes en educación y demandar una mejora de los servicios.

Así, tras recibir críticas por parte de las autoridades locales de algunas regiones francesas, ha afirmado que es "importante aclarar cualquier malentendido" que haya podido surgir tras hablar con estudiantes y personal docente, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

Sus palabras llegan después de que algunos centros hayan criticado el método utilizado por el Gobierno para establecer la lista en cuestión, apuntando a cifras "falsas" y "falta de consultas suficientes" con las autoridades locales para poder gestionar adecuadamente la situación.

NUEVAS PROTESTAS

El llamamiento de los rectores llega a medida que continúan las protestas en el país, donde se han registrado varios incendios a lo largo de la mañana. Uno de ellos ha tenido lugar frente al instituto Édouard-Herriot de la ciudad de Lyon después de que los estudiantes prendieran fuego a un contenedor.

A estos hechos se suma un incendio registrado en un instituto de la localidad de Nantes, un incidente que se ha saldado con la detención de dos adolescentes de 16 años, presuntamente implicados. Ambos son alumnos del instituto Nelson Mandela y han sido puestos bajo custodia, si bien la Fiscalía ha solicitado medidas de presión preventiva contra ambos.

Durante el jueves, las fuerzas de seguridad detuvieron a 642 personas durante la huelga general, tal y como reflejan los datos del Ministerio del Interior, que estima que más de un centenar de agentes de Policía y Gendarmería resultaron heridos.

Las autoridades habían movilizado a unos 70.000 agentes de cara a la jornada del jueves tras prometer una respuesta "extremadamente firme" ante cualquier posible "disturbio" y "episodio de violencia".