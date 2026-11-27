Archivo - La líder del centrista Partido de la Oportunidad (Opportunity) neozelandés, Qiulae Wong - THE OPPORTUNITY PARTY EN FACEBOOK

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición derechista gobernante en Nueva Zelanda se ha quedado a las puertas de lograr la mayoría parlamentaria necesaria tras la publicación de los resultados oficiales de las elecciones legislativas casi tres semanas después de la celebración de los comicios, y necesitará para mantenerse en el poder al centrista Partido de la Oportunidad (Opportunity), que entrará en el Congreso por primera vez desde su formación, en 2017.

La alianza formada por el Partido Nacional (40 diputados), ACT (13) y NZ First (12) cuenta con 65 de los 130 escaños del Parlamento, a dos de la mayoría parlamentaria necesaria para reeditar gobierno, según datos oficiales.

Menos favorables han sido los resultados para la izquierda neozelandesa, que se ha quedado sin posibilidades de alcanzar el poder: el bloque compuesto por el Partido Laborista (36 candidatos elegidos), el Partido Verde (17) y Te Pati Maori (5), suman apenas 58 escaños.

En medio de ambos se encuentra el centrista Opportunity, liderado por Qiulae Wong, y que, con 7 escaños, tiene en sus manos la decisión de colaborar con la formación de un gobierno de derechas o de forzar la celebración de nuevas elecciones.

WONG AMENAZA VOLVER A LAS URNAS PERO LUXON SE MUESTRA OPTIMISTA

En este sentido, la formación ha advertido que se retirará de cualquier acuerdo si no se cumplen sus cinco condiciones innegociables: otorgar más competencias a la Comisión de Comercio, prohibir la pesca de arrastre de fondo, crear un registro de grupos de presión (lobbistas), limitar las donaciones políticas a 30.000 dólares por persona (27.300 euros) en cada ciclo electoral y establecer un plan sanitario a diez años, según ha recogido el diario neozelandés 'The Post'.

Asimismo, el partido que encabeza Qiulae Wong exige que el gobierno reafirme su compromiso con las obligaciones derivadas del Acuerdo de París y proteja el papel de la Comisión sobre el Cambio Climático.

Por el momento, Wong ha confirmado al 'New Zealand Herald' que hablará con el líder del Partido Nacional, Christopher Luxon, si bien ha querido aclarar que su partido no formará parte de un gobierno de coalición en el que Winston Peters continúe ejerciendo como ministro de Exteriores.

Además, la líder de Opportunity no ha descartado que el país vuelva a las urnas, afirmando que el acuerdo sobre los cinco puntos fundamentales de su partido no depende solo de ella, sino de todos los partidos de la coalición.

Ante estas peticiones, Luxon ha afirmado que confía en poder formar un "gobierno estable" y evitar que el país tenga que volver a las urnas, argumentando que la ciudadanía "no agradecerá a ningún partido" que la obligue a celebrar nuevas elecciones. "Nosotros no vamos a hacer eso", ha incidido.

"Vamos a hacer lo que nos han pedido, cumplir con el resultado que nos han dado y asegurarnos de colaborar con los demás partidos de forma constructiva, positiva y de buena fe para lograr un gobierno fuerte y estable, algo que estoy seguro de que podremos conseguir", ha manifestado.

En este sentido, el actual primer ministro ha reconocido que "sin duda será un reto" llegar a un acuerdo de gobierno y, si bien ha querido reiterar su optimismo --"lo superaremos"--, también ha advertido que las negociaciones "podrían llevar un tiempo".