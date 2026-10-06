La reforma electoral de Meloni obtiene el visto bueno en una primera votación en el Parlamento

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Domenico Cippitelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados italiana ha dado el visto bueno en una primera votación a la polémica reforma electoral impulsada por la primera ministra del país, Giorgia Meloni, lo que allana el camino para su aprobación definitiva, que podría darse el próximo jueves a pesar de las fuertes críticas vertidas desde la oposición.

Un total de 226 diputados han votado a favor, frente a 147 que han votado en contra y otros tres que se han abstenido. El texto contempla una prima o premio de mayoría para poder garantizar la gobernabilidad, de forma que a la lista o coalición que obtenga al menos el 42% de los votos se le asignará un número fijo de escaños, 70 en el caso de la Cámara de Diputados y 35 en el Senado.

En el caso de que no se obtenga ese umbral del 42%, la prima de mayoría no se otorgará en ninguna de las dos cámaras italianas y los escaños se distribuirán de forma equitativa entre las fuerzas políticas que superen la barrera mínima del 3%.

La medida otorgaría al bloque ganador una mayoría operativa incluso si obtuviera menos del 50% de los votos, lo que, según Meloni, implicaría que los cambios en el Gobierno se darían con menor frecuencia que en el pasado.

Bajo este nuevo esquema, se suprimen las circunscripciones uninominales, que pasarán a ser plurinominales. El ciudadano ya no podrá votar por un candidato concreto de su localidad, sino que tendrá que marcar directamente la sigla del partido o coalición, aceptando una lista cerrada de candidatos en el orden que las cúpulas de las formaciones hayan decidido de antemano.

Las voces críticas han apodado la medida como 'Melonellum' y aseguran que está destinada a mantener a la primera ministra en el poder. Tras las votaciones sobre los tres artículos, este jueves se celebrará una votación final sobre el conjunto de la ley.

Meloni ha convertido la decisión de la Cámara Baja en una prueba para su Gobierno, por lo que en caso de que estas votaciones no salgan adelante Italia podría verse abocada a ir a elecciones.