Registrada una explosión a la altura de la línea de flotación de un buque cisterna frente a Omán

Archivo - Ubicación aproximada de un buque cisterna que sufrió "una explosión" cuando navegaba frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un buque cisterna ha registrado una explosión a la altura de la línea de flotación cuando navegaba frente a las costas de Omán, según ha señalado este viernes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El organismo ha indicado que el suceso ha tenido lugar 16 millas náuticas (alrededor de 29,6 kilómetros) al este de Jasab, en Omán, antes de afirmar que el capitán del buque ha notificado que la explosión ha tenido lugar "en el costado de babor".

"La tripulación se encuentra a salvo y todos sus miembros han sido localizados", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que el buque "conserva su capacidad de propulsión y continúa su travesía". Asimismo, ha recomendado a las embarcaciones presentes en la zona que "naveguen con precaución" y que "comuniquen cualquier actividad sospechosa".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.