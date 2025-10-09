Registrada una explosión en la capital de Afganistán

Archivo - El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han informado este jueves que se ha registrado al menos una explosión en la capital del país centroasiático, Kabul, sin que haya información por el momento sobre víctimas o daños.

"Se ha escuchado una explosión en la ciudad de Kabul. Pero no se preocupen, todo está bien. La investigación del incidente está en curso y aún no se han reportado daños", ha anunciado el portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, a través de su perfil en la red social X.

Fuentes consultadas por la cadena de televisión afgana Amu TV han indicado que el objetivo del ataque era el líder de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, que está al frente del grupo desde 2018. Por el momento, se desconoce el origen del ataque.