Registrada una explosión en un petrolero en aguas cercanas a Kuwait

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero ha sufrido en la última hora de este miércoles una "fuerte explosión" mientras navegaba en aguas del golfo Pérsico, unos 60 kilómetros de las costas de Kuwait, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel iniciaran una campaña de ataques contra Irán.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado de que el buque petrolero ha sufrido "una gran explosión" a babor antes de que "una pequeña embarcación" se haya "alejado de las inmediaciones".

Según las indicaciones del capitán, "hay petróleo en el agua proveniente de un tanque de carga que podría tener algún impacto ambiental, el buque ha hecho agua", si bien el suceso no ha provocado incendios y la tripulación se encuentra a salvo.

Las autoridades están investigando este suceso, que ha tenido lugar a las 23.40 horas (hora peninsular española) de este miércoles, a 30 millas naúticas al sureste de la gobernación Mubarak al Kabir, en Kuwait.

El Ministerio del Interior kuwaití ha salido al paso, con un breve comunicado en el que ha querido incidir en que la explosión ha tenido lugar "fuera de (sus) aguas territoriales".

Estos incidentes se producen en medio de la escala regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra el país hebreo así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.

Según ha dicho este miércoles el viceportavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Akbarzadé, Teherán ha atacado más de diez petroleros por intentar saltarse el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz.