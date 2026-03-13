Registrada una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas en Irán por el Día de Jerusalén

Marcha funeral en Teherán por la muerte de altos cargos militares a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital de Irán, Teherán, ha sido escenario este viernes de una explosión en medio de las masivas marchas que están teniendo lugar en el marco de la celebración del Día de Jerusalén, en medio de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Varios vídeos publicados por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, muestran grandes columnas de humo cerca de la calle Enquelab, así como a personas giradas hacia el lugar de la explosión coreando eslóganes como 'Dios es el más grande', 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'.

Por el momento se desconocen las causas de las explosiones y si hay víctimas entre los participantes en las marchas, entre los que figuran el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre posibles bombardeos, horas después de asegurar que había lanzado una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen terrorista iraní" en Teherán, Shiraz y Ahvaz.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió el jueves en su primer mensaje público tras su nombramiento --tras el asesinato el 28 de febrero de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, al inicio de la citada ofensiva-- una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que se celebra a nivel mundial y que es desde hace años un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

Este evento anual fue instaurado en Irán tras el ascenso al poder del ayatolá Ruholá Jomeini después del éxito de la Revolución Islámica de 1979 y tiene como objetivo declarado suponer una muestra de solidaridad con los palestinos y de rechazo al sionismo y la ocupación de Jerusalén Este, donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas, que acoge la mezquita de Al Aqsa.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.