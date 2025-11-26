Registrado un ataque con drones contra un yacimiento gasístico en el Kurdistán iraquí

Archivo - Imagen de archivo de un yacimiento gasístico en Irak - Ismael Adnan/dpa - Archivo

Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte) han informado este miércoles de que se ha registrado un ataque con drones contra el yacimiento gasístico de Jor Mor, que se encuentra en la gobernación de Solimania, lo que ha obligado a suspender las exportaciones.

Los ministerios de Recursos Naturales y de Electricidad han emitido un comunicado conjunto en el que han confirmado que el Gobierno regional "ha suspendido las exportaciones de gas a las centrales eléctricas de la región debido a un ataque con drones en el yacimiento de Jor Mor".

Asimismo, han agregado que equipos de ambos departamentos están en contacto con la compañía Dana Gas, con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), "para investigar las consecuencias del incidente y normalizar la situación", según ha publicado el Gobierno del Kurdistán iraquí en su perfil de la red social Facebook.

El ataque --el primero de este tipo en los últimos meses-- se ha registrado a las 23.30 horas y ha causado "importantes daños materiales" pero no se han registrado pérdidas humanas.

Anteriormente, las autoridades kurdas acusaron a milicias proiraníes de estos ataques y criticaron al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes.

En respuesta, el Bagdad rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP aseguraron no estar detrás de estos lanzamientos y acusaron de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.