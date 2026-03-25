Registrado un incendio en el aeropuerto de Kuwait tras un ataque con drones

Archivo - Aviones detenidos en las pistas del Aeropuerto Internacional de Kuwait - Europa Press/Contacto/Nie Yunpeng - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han informado este miércoles de un incendio en un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, ocasionado por un ataque con drones en el que no se han registrado daños personales.

Así lo ha anunciado en redes la Autoridad General de Aviación Civil, que ha señalado que un número indeterminado de "drones ha atacado un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en el lugar".

Con todo, "los daños son solo materiales y no hay víctimas mortales", según ha aclarado el portavoz oficial de la institución, Abdulá al Raji, que ha apuntado que "las autoridades competentes han comenzado de inmediato a aplicar los procedimientos de emergencia aprobados, con equipos de Bomberos" y otros operativos "trabajando para sofocar el incendio".

Este nuevo bombardeo en Kuwait se produce en medio de la oleada a la que el emirato, junto a sus aliados en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, ha tenido que hacer frente en las últimas semanas, en el marco de las represalias emprendidas en Oriente Próximo por Irán en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

De hecho, el propio Ejército kuwaití ha indicado en redes sociales que "está respondiendo a amenazas de misiles y drones hostiles", instando al público a "adherirse a las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades".