Registrado un incendio en una instalación petrolera en EAU tras un nuevo ataque con drones en Fujaira

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han confirmado este martes un incendio en unas instalaciones petroleras en Fujaira tras el impacto de fragmentos de drones supuestamente interceptados en el marco de un nuevo ataque contra el país, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de medios de Fujaira ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los equipos de emergencia han sido enviados a la Zona Industrial Petrolera de Fujaira tras un incendio "causado por la caída de fragmentos tras la interceptación exitosa de un dron por parte de los sistemas de defensa aérea".

"No hay informaciones sobre heridos, el incendio está bajo control y se han retomado las operaciones normales en la zona", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a la población que "obtenga la información de fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores e informaciones no verificadas".

Este ataque ha sido ejecutados en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con un cierre del estrecho de Ormuz y con el disparo de misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.