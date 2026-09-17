Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Yaroslavl tras un ataque con drones de Ucrania

Archivo - Una unidad de los equipos de emergencia de Rusia responde a un incendio en la refinería de Tiumen tras un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania (archivo) - Maxim Slutsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una refinería situada en la región rusa de Yaroslavl ha sufrido este jueves un incendio tras un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania, según han confirmado las autoridades locales, sin que por ahora haya informaciones sobre daños, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, ha indicado que la refinería ha sufrido "daños" no especificados y ha recalcado que las llamas han sido "completamente extinguida". "No hay víctimas", ha dicho en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea del país han interceptado durante la noche 641 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra varios puntos del país, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov, el mar Caspio, y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.