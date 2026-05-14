Registrado un "incidente" en el estrecho de Ormuz con un presunto abordaje de un buque fondeado en la zona

Archivo - Imagen de satélite del estrecho de Ormuz. - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha denunciado este jueves un "incidente" en el estrecho de Ormuz que implica un presunto abordaje por parte de "personal no autorizado" de un buque que estaba fondeado en la zona y que "está siendo trasladado a aguas territoriales iraníes".

"El UKMTO ha recibido un informe de un incidente a 38 millas náuticas (unos 70,3 kilómetros) al noreste de Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos", ha dicho el organismo en un comunicado, que indica que el oficial de seguridad de la compañía que opera el barco "ha informado que el buque ha sido tomado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y que ahora se dirige hacia aguas territoriales iraníes".

Así, ha resaltado que sigue investigando el incidente y ha aconsejado a los buques que "informen de cualquier actividad sospechosa", en medio de las tensiones en la zona y las restricciones en la navegación derivadas de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.