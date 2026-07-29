Registrado un nuevo incidente en el sur del mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudí

Ubicación aproximada del incidente registrado en aguas del mar Rojo - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que el capitán de un buque cisterna ha manifestado haber escuchado una explosión mientras navegaba por el sur del mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudí.

"Tanto la tripulación como el buque se encuentran a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental", ha precisado la autoridad marítima que se ha referido a este incidente registrado cerca de la ciudad de Jizán, en el extremo suroeste del país, como una "actividad sospechosa".

A renglón seguido, la referida agencia ha instado a los buques que surquen las aguas de la zona a que naveguen "con precaución" y comuniquen "cualquier actividad sospechosa".

En este contexto, aunque no existen informaciones hasta el momento que confirmen la relación de ambos sucesos, en la tarde de este mismo martes, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado un nuevo ataque con misiles balísticos contra un petrolero de Arabia Saudí que trataba de cruzar el estrecho de Bab el Mandeb y evitar así el bloqueo naval impuesto por la insurgencia contra Riad desde hace más de una semana.

Dicho bloqueo responde a los recientes ataques registrados en el aeropuerto internacional de la capital yemení, Saná, y otras instalaciones.

El pasado fin de semana, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí informó de una operación contra objetivos militares de los hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en represalia por el reciente ataque atribuido al grupo rebelde contra buques mercantes que navegaban a través del mar Rojo.